Характеристики товара
Описание
Наличие съемного внешнего чехла сильно упрощает процесс стирки, позволяет при первой необходимости проводить очистку без потери качественных характеристик наполнителя.
За счет конструкции внешнего чехла данная подушка устойчива к износу и нежелательным деформациям.
Вместе с этим, возможность в любой момент заменить внутренние чехлы с наполнителем надолго продлевает срок эксплуатации изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина700 мм
- Ширина700 мм