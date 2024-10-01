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Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой - фото 1

Сковорода для блинов «Проотель», алюминий литой

Артикул: CH-057-975
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.860 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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