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Массажное кресло шезлонг Smooth, антрацит

Артикул: CH-068-246
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Вид массажа: Вибрационный


Технические характеристики

Количество моторов: 5
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 20 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1850 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота810 мм
  • Вес35 кг
  • Мощность20 Вт
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2200 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Объём упаковки1.32 м3
  • Вес упаковки47 кг

Отзывы

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