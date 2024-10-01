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Массажное кресло шезлонг Light, бежевый - фото 1

Массажное кресло шезлонг Light, бежевый

Артикул: CH-068-245
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Роликовый
Количество автоматических программ: 3


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: AC 100 - 240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 42 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина940 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота970 мм
  • Вес13.6 кг
  • Мощность42 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1090 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Объём упаковки0.65 м3
  • Вес упаковки15.60 кг

Отзывы

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