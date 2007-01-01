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Лежак Sail, ротанг искуственный, коричневый, бежевый - фото 1

Лежак Sail, ротанг искуственный, коричневый, бежевый

Артикул: CH-075-385
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 76х190х85 Штабелируется : Да Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : алюминий Материал поверхности : ротанг искусственный Допустимая нагрузка : 110 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1900 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота850 мм
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Цветбежевый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Лежак Sail, ротанг искуственный, коричневый, бежевый
Лежак Sail, ротанг искуственный, коричневый, бежевый
от 39 590
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