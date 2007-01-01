Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 76х190х85 Штабелируется : Да Цвет каркаса : коричневый Материал каркаса : алюминий Материал поверхности : ротанг искусственный Допустимая нагрузка : 110 Страна производства : РОССИЯ
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1900 мм
- Ширина760 мм
- Высота850 мм
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Цветбежевый, коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет