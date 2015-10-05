Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 14
Количество массажных роликов спины: 4
Траектория передвижения массажной каретки: СЛ-образная траектория
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3Д массаж
Вид массажа: Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Разминающий
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 10
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 165 градусов
Рекомендуемая высота пользователя: 152 - 190 см
Таймер: 5-10-15-20-25-30 мин
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 120 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1400/1680 мм
- Ширина765 мм
- Высота890/1125 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность120 Вт
- Цветшампань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1440 мм
- Высота упаковки800 мм
- Глубина упаковки1180 мм
- Вес упаковки102 кг
- Объём упаковки1.36 м3
- Изделия стопируютсяНет