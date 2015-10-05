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Настоящее фото товара Массажное кресло Паскал, эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
Массажное кресло Паскал, эспрессо
5 оценок
222 690
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Массажное кресло Паскал, эспрессо - фото 1Массажное кресло Паскал, эспрессо - фото 2Массажное кресло Паскал, эспрессо - фото 3Массажное кресло Паскал, эспрессо - фото 4

Массажное кресло Паскал, эспрессо

Артикул: CH-068-129
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1400/1680 мм
  • Ширина765 мм
  • Высота890/1125 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек: 14
Количество массажных роликов спины: 4
Траектория передвижения массажной каретки: СЛ-образная траектория
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3Д массаж
Вид массажа: Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Разминающий
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 10


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 165 градусов
Рекомендуемая высота пользователя: 152 - 190 см
Таймер: 5-10-15-20-25-30 мин
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Максимальная нагрузка: 120 кг
Потребляемая мощность: 120 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1400/1680 мм
  • Ширина765 мм
  • Высота890/1125 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Мощность120 Вт
  • Цветкоричневый, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1440 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки1180 мм
  • Вес упаковки102 кг
  • Объём упаковки1.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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