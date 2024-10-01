Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 36
Количество массажных роликов спины: 4
Макс. время сеанса массажа (минут): 40
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Нет
Воздушный массаж поясницы: Да
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-DOUBLE MOTION FLEX траектория
Длина хода массажной каретки: 135 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница / Ступни
Вид массажа стоп: TUI-NA / Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый / Шиацу
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: TUI-NA / Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Гуаша / Захват плеч / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Разминающий / Роликовый
Массаж ног: Да
Количество роликов: 10
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 18
Количество ручных программ: 11
Технические характеристики
Транспортировочные ролики: Да
Управление:LCD пульт / Джойстик / Кнопочная панель
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 170°
Рекомендуемая высота пользователя: 150 - 200 см
Индикатор времени программы: Да
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 120 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 150 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1790/1560 мм
- Ширина750 мм
- Высота943/1155 мм
- Материалметалл, пластик, ткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1315 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки1185 мм
- Объём упаковки1.18 м3
- Вес упаковки122 кг