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Массажное кресло Aura, бежевый

Артикул: CH-068-113
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек: 36
Количество массажных роликов спины: 4
Макс. время сеанса массажа (минут): 40
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Нет
Воздушный массаж поясницы: Да
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-DOUBLE MOTION FLEX траектория
Длина хода массажной каретки: 135 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница / Ступни
Вид массажа стоп: TUI-NA / Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый / Шиацу
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: TUI-NA / Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Гуаша / Захват плеч / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Разминающий / Роликовый
Массаж ног: Да
Количество роликов: 10
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 18
Количество ручных программ: 11

Технические характеристики

Транспортировочные ролики: Да
Управление:LCD пульт / Джойстик / Кнопочная панель
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 170°
Рекомендуемая высота пользователя: 150 - 200 см
Индикатор времени программы: Да
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 120 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 150 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1790/1560 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота943/1155 мм
  • Материалметалл, пластик, ткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1315 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки1185 мм
  • Объём упаковки1.18 м3
  • Вес упаковки122 кг

Отзывы

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