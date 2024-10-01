Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек :30
Количество массажных роликов спины: 4
Траектория передвижения массажной каретки: S-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 94 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница
Вид массажа стоп: Воздушно-компрессионный
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Тайский / Шведский / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 10
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 175°
Рекомендуемая высота пользователя: до 190 см
Тип механизма раскладывания: Электрический
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут
Напряжение питания: 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 80 см
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 210 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200/1930 мм
- Ширина750 мм
- Высота800/1140 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность210 Вт
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1260 мм
- Высота упаковки765 мм
- Глубина упаковки850 мм
- Объём упаковки0.82 м3
- Вес упаковки88 кг