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Массажное кресло Serene, коричневый

Артикул: CH-068-121
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек :30
Количество массажных роликов спины: 4
Траектория передвижения массажной каретки: S-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 94 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница
Вид массажа стоп: Воздушно-компрессионный
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Тайский / Шведский / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Массаж ног: Да
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Количество автоматических программ: 10


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 175°
Рекомендуемая высота пользователя: до 190 см
Тип механизма раскладывания: Электрический
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут
Напряжение питания: 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 80 см
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 210 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200/1930 мм
  • Ширина750 мм
  • Высота800/1140 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Мощность210 Вт
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1260 мм
  • Высота упаковки765 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.82 м3
  • Вес упаковки88 кг

Отзывы

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