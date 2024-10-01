Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 10
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Нет
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Нет
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Нет
Воздушный массаж бедер: Да
Воздушный массаж поясницы: Нет
Воздушный массаж стоп: Нет
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 120 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Бедра / Ягодицы / Икры
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Воздушно-компрессионный / Комбинированный / Постукивающий / Разминающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Постукивающий / Разминающий / Шиацу
Количество роликов: 6
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 4
Технические характеристики
Управление: Кнопочная панель
Количество моторов: 5
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 27 см
Максимальная нагрузка: 110 кг
Потребляемая мощность: 100 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1310/1470 мм
- Ширина700 мм
- Высота850/1108 мм
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность100 Вт
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1465 мм
- Высота упаковки698 мм
- Глубина упаковки842 мм
- Объём упаковки0.86 м3
- Вес упаковки80 кг