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Мобильное массажное кресло Aurora, бежевый

Артикул: CH-068-117
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Количество воздушных подушек: 10
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Нет
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Нет
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Нет
Воздушный массаж бедер: Да
Воздушный массаж поясницы: Нет
Воздушный массаж стоп: Нет
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 120 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Бедра / Ягодицы / Икры
Зоны прогрева: Поясница
Массажный механизм: 3D массаж
Вид массажа: Воздушно-компрессионный / Комбинированный / Постукивающий / Разминающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Постукивающий / Разминающий / Шиацу
Количество роликов: 6
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 4


Технические характеристики

Управление: Кнопочная панель
Количество моторов: 5
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 27 см
Максимальная нагрузка: 110 кг
Потребляемая мощность: 100 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1310/1470 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота850/1108 мм
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалметалл, пластик, ткань
  • Мощность100 Вт
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1465 мм
  • Высота упаковки698 мм
  • Глубина упаковки842 мм
  • Объём упаковки0.86 м3
  • Вес упаковки80 кг

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