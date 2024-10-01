Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 96
Количество массажных роликов спины: 4
Макс. время сеанса массажа (минут): 60
Роликовый массаж икр: Да
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Да
Воздушный массаж поясницы: Нет
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 138 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Вся спина / Икры / Поясница / Руки
Вид массажа стоп: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Гуаша / Постукивающий / Роликовый
Массажный механизм: 4D массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Гуаша / Постукивающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Воздушно-компрессионный / Разминающий
Массаж ног: Да
Количество роликов: 56
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный / Растирающий / Роликовый
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 45
Количество ручных программ: 56
Технические характеристики
Транспортировочные ролики: Да
Управление: Джойстик / Сенсорный пульт
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 125°~156°
Рекомендуемая высота пользователя: 152 - 195 см
Индикатор времени программы: Да
Тип механизма раскладывания: Электрический
Количество моторов: 14
Порт для зарядки: USB 2.0
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: Слайдер система WALL HUGGER (1 см от стены)
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 230 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1570/1810 мм
- Ширина820 мм
- Высота940/1210 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материалметалл, пластик, ткань
- Мощность230 Вт
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки192.50 кг