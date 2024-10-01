Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество воздушных подушек: 62
Количество массажных роликов спины: 8
Макс. время сеанса массажа (минут): 40
Роликовый массаж икр: Нет
Роликовый массаж стоп: Да
Воздушный массаж икр: Да
Воздушный массаж рук: Да
Воздушный массаж верхней части рук и плеч: Да
Воздушный массаж бедер: Нет
Воздушный массаж поясницы: Да
Воздушный массаж стоп: Да
Траектория передвижения массажной каретки: SL-образная траектория
Длина хода массажной каретки: 135 см
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы
Зоны прогрева: Поясница
Вид массажа стоп: TUI-NA / Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый / Шиацу
Массажный механизм: 4Dx2 DUAL CORE массаж
Вид массажа: Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Гуаша / Постукивающий / Разминающий / Раскатывающий / Растягивающий / Роликовый
Вид массажа сиденья: Разминающий / Роликовый
Массаж ног: Да
Количество роликов: 14
Массаж шеи: Да
Вид массажа икр: Воздушно-компрессионный / Растирающий
Вид массажа бедер: Компрессионный
Количество автоматических программ: 20
Количество ручных программ: 11
Технические характеристики
Транспортировочные ролики: Да
Управление: Джойстик / Кнопочная панель / Сенсорный пульт
Автоматическое отключение: Да
Автоматическое раскладывание: Да
Угол наклона кресла: 162°
Рекомендуемая высота пользователя: 150 - 200 см
Индикатор времени программы: Да
Тип механизма раскладывания: Электрический
Количество моторов: 45
Порт для зарядки: USB 3.0
Таймер: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 50 мм
Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 220 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500/1900 мм
- Ширина820 мм
- Высота922/1262 мм
- Материалметалл, пластик, ткань
- Цветбежевый