Характеристики товара
Описание
Массаж
Количество массажных роликов спины: 4
Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2Д массаж
Вид массажа: Вибрационный / Разминающий / Роликовый
Количество автоматических программ: 3
Технические характеристики
Управление: Пульт управления
Автоматическое отключение: Да
Таймер: 15 минут
Напряжение питания: АС 100 - 240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 42 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина940 мм
- Ширина650 мм
- Высота970 мм
- Вес13.6 кг
- Мощность42 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Вес упаковки15.60 кг
- Объём упаковки0.65 м3
- Изделия стопируютсяНет