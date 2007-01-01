Характеристики товара
Описание
76 х 180 х H62
каркас: алюминий
ВАЖНО: маленькая подушка под голову в комплект не входит!
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 100
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
76 х 180 х H62
каркас: алюминий
ВАЖНО: маленькая подушка под голову в комплект не входит!
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 100
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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