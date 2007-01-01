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Шезлонг Salsa - фото 1

Шезлонг Salsa

Артикул: CH-009-423
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

76 х 180 х H62

каркас: алюминий
ВАЖНО: маленькая подушка под голову в комплект не входит!
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 100

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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