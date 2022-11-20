Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 630х1470х880
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : КИТАЙ
Габариты изделия (ШхДхВ) : 630х1470х880
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : КИТАЙ
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