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Лежак-качалка Джерси текстилен - фото 1

Лежак-качалка Джерси текстилен

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 630х1470х880
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : текстилен
Допустимая нагрузка : 100
Страна производства : КИТАЙ

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