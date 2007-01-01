Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит
15 оценок
42 090
Товар в корзине. Перейти
Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит - фото 1Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит - фото 2Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит - фото 3

Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит

Артикул: CH-068-246
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина1850 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота810 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Массажное кресло шезлонг Лайт, бежевый
Фотография товара Массажное кресло шезлонг Лайт, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Прест, молочный
Фотография товара Кресло Прест, молочный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Массаж

Вид массажа: Вибрационный


Технические характеристики

Количество моторов: 5
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 20 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1850 мм
  • Ширина520 мм
  • Высота810 мм
  • Вес35 кг
  • Мощность20 Вт
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки2200 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки47 кг
  • Объём упаковки1.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый

33
В наличии 3 шт.
Фотография товара Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый

11
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лежак Мидоу, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 89034
14 890 ₽

Лежак Мидоу, пластик, белый

11
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кресло - качалка Квилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Квилл

44
Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Ник 3, зеленый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Кресло-шезлонг Ник 3, зеленый, серый

13
Настоящее фото товара Лежак Сэйл, ротанг искуственный, коричневый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
Оптовая цена

Лежак Сэйл, ротанг искуственный, коричневый, бежевый

13
В наличии 19 шт.
Фотография товара Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Шезлонг-лежак пластиковый Goynyuk

10
Распродажа
Настоящее фото товара Лежак Концепт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 39034
12 590 ₽Оптовая цена

Лежак Концепт, черный

34
Настоящее фото товара Шезлонг Бирма 1, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Шезлонг Бирма 1

45
В наличии 100 шт.
Фотография товара Комплект из 2 лежаков и столика Fiji от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект из 2 лежаков и столика Fiji, произведённого компанией ChiedoCover
от49 390
Оптовая цена

Комплект из 2 лежаков и столика Fiji

50

Товар в корзине

Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит
Массажное кресло шезлонг Смуф, антрацит
42 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый

33
В наличии 3 шт.
Фотография товара Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Лежак Лекс, ротанг искусственный, коричневый

11
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лежак Мидоу, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 89034
14 890 ₽

Лежак Мидоу, пластик, белый

11
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кресло - качалка Квилл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло - качалка Квилл

44

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности