Характеристики товара
Описание
Массаж
Вид массажа: Вибрационный
Технические характеристики
Количество моторов: 5
Напряжение питания: АС 100-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Потребляемая мощность: 20 Вт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1850 мм
- Ширина520 мм
- Высота810 мм
- Вес35 кг
- Мощность20 Вт
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки2200 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки47 кг
- Объём упаковки1.32 м3
- Изделия стопируютсяНет