Характеристики товара
Описание
Шезлонг выполнен из стеклопластика с имитацией плетения - прочного, долговечного, устойчивого к агрессивной среде, минусовым температурам (до 20 градусов), ультрафиолетовым лучам и коррозии материала. Модель имеет небольшой вес, не требует трудоемкого ухода, не занимает много места при хранении, т.к. штабелируется.
Шезлонг идеально подойдет для открытых площадок возле бассейна или на пляже, его легко передвигать благодаря скрытым колесам, установленным в ножках. Наклон широкой и удобной спинки регулируется в 5 положениях, позволяя принять наиболее комфортную позицию во время отдыха и обеспечивает полное расслабление.
Шезлонг можно поместить непосредственно в воду. Максимальная глубина погружения должна составлять не более 300 мм.
Длина: 1870 мм
Ширина: 730 мм
Высота: 440 мм
Цвет: коричневый
Максимальная нагрузка: 200 кг
Регулировка спинки: да
Количество в стандартной упаковке: 18 шт.
Вес брутто: 267 кг
Объем упаковки: 3.546 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина1870 мм
- Высота440 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет