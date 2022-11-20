Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 650х1910х597
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 140
Страна производства : РОССИЯ
Габариты изделия (ШхДхВ) : 650х1910х597
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 140
Страна производства : РОССИЯ
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