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Лежак-шезлонг Вико ротанг искусственный - фото 1

Лежак-шезлонг Вико ротанг искусственный

8 оценок
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Лежак Прованс пластик шоколад

Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 650х1910х597
Штабелируется : Да
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : сталь
Материал поверхности : ротанг искусственный
Допустимая нагрузка : 140
Страна производства : РОССИЯ

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