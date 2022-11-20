Характеристики товара
Описание
Матрас средней жесткости, обладает особо выраженными ортопедическими свойствами за счет использования блока из независимых пружин.
Пружины в блоке обшиты отдельными матерчатыми чехлами, сшитыми между собой, что позволяет точечно распределить нагрузку, без вовлечения соседних пружин. Идеально повторяя контуры тела, независимые пружины обеспечивают анатомическую поддержку и максимально правильное положение позвоночника во время отдыха.Наполнение:
- Блок из независимых пружин
- Ватин х\б
- Пенополиуретановый короб
- Флизелин
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 200гр
- Термовойлок
- Пенополиуретан
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота170 мм
- Максимальная нагрузка95 кг
- Цветбелый