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Наматрасник К 30 мм - фото 1

Наматрасник К 30 мм

Артикул: CH-053-647
12 оценок
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Фотография товара Матрас для санок от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина2000 мм
  • Высота30 мм
  • Цветбелый

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, мм
8001900/2000
9001900/2000
12001900/2000
14001900/2000
16001900/1950/2000
18001900/2000

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