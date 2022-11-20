Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота30 мм
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|800
|1900/2000
|900
|1900/2000
|1200
|1900/2000
|1400
|1900/2000
|1600
|1900/1950/2000
|1800
|1900/2000
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