Характеристики товара
Описание
Матрас эконом класса повышенной жесткости. Основу матраса составляет пружинный блок из двуконусных пружин типа «Боннель».
Конструктивная особенность пружин «боннель» - последовательное уменьшение радиуса опоры витка, что создает оптимальную систему распределения веса тела и его удобного расположения, позволяет избежать соприкосновения витков, трения и скрипа. Такая система пружин является ортопедической, поскольку позволяет поддержать тело в анатомически правильном положении.
Данный матрас отличаются отсутствием ППУ короба, а пружинный блок «Бонель» имеет рамку по всему периметру, что обеспечит жесткую основу матрасу
- Пружинный блок "Бонель"
- Флизелин
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 300 гр.
- Термовойлок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота160 мм
- Максимальная нагрузка90 кг
- Цветбелый