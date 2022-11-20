Характеристики товара
Описание
Матрас средней жесткости, обладает особо выраженными ортопедическими свойствами за счет использования блока из независимых пружин.
Пружины в блоке обшиты отдельными матерчатыми чехлами, сшитыми между собой, что позволяет точечно распределить нагрузку, без вовлечения соседних пружин.
Идеально повторяя контуры тела, независимые пружины обеспечивают анатомическую поддержку и максимально правильное положение позвоночника во время отдыха.
- Пружинный блок "Бонель"
- Пенополиуретановый короб
- Флизелин
- Смесовая стёганная ткань с синтепоном - 300 гр.
- Термовойлок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота160 мм
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый