Фотография Декоративная подушка Стел, бордовая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Стел, бордовая

4.4
Оптовая цена
650 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Стел, бордовая
Декоративная подушка Стел, бордовая
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Декоративная подушка Стел, бордовая

4.4
650 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Длина350 мм
  • МатериалВелюр

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