Характеристики товара
Описание
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Основные характеристики
- Длина470 мм
- Ширина470 мм
Возможное исполнение из крапивы, льна, хлопка.
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул Lazzoli 3802
Стул Наполеон New серебрянный, пластиковый
Стул William ромб бархат коричневый
Обеденный стул Чико, темно-зеленый
Стул Opus
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Покрывало 220-47
Покрывало 220-48
Покрывало 220-49
Покрывало 220-50