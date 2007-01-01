Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота210 мм
- Материалбук
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая
Набор для специй, соль, перец, стакан для зубочисток, сталь нержавеющая, стекло, 50 мл, 75 мм, серебристый
Салатник «Кунстверк» фарфор 300 мл, белый
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный
Молочник «Революшн Сэндстоун», фарфор 85 мл, бежевый
Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук
Мельница для соли «Лайн» алюминиевая
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил, бук
Мельница для перца «Париж Ю Селект», графит
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом, бук
Нож для рыбы «Суперга» сталь нержавеющая