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Мельница для соли и перца, дерево - фото 1

Мельница для соли и перца, дерево

Артикул: CH-062-891
10 оценок
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Фотография товара Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота350 мм
  • Материалдерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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