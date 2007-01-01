Товар в корзине. Перейти
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 1Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 2Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 3Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 4Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 5Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный - фото 6

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный

Артикул: CH-062-297
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый
Фотография товара Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде морского ежа, фарфор, 8 см, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см
Фотография товара Емкость для закусок, 6 ячеек, дерево, 21 см от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина165 мм
  • Ширина165 мм
  • Высота135 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ёмкости для закусок

Товар в корзине

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
от 4 790
В корзине

С этим товаром покупают