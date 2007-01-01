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Мельница для соли, акрил, прозрачная - фото 1

Мельница для соли, акрил, прозрачная

Артикул: CH-062-961
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Материалакрил
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

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