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Молочник «Крафт Лакрица» фарфор 185 мл, черный - фото 1

Молочник «Крафт Лакрица» фарфор 185 мл, черный

Артикул: CH-063-297
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0,185 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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