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Мраморная урна для мусора Дворцовая-5 - фото 1

Мраморная урна для мусора Дворцовая-5

Артикул: CH-056-780
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота700 мм
  • Вес28 кг
  • Материалмрамор
  • Цветчерный, золотой

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