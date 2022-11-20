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Урна для торговых центров Кристалл,180 литров - фото 1

Урна для торговых центров Кристалл,180 литров

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 102 см

Ширина: 50 см

Длина: 40 см

Вес: 12 кг

Материал: нержавеющая сталь

Объем в упаковке: 0,2

Изготовлена из нержавеющей 1 мм. стали с матированной поверхностью. Очень прочная и вместительная урна для торговых центров и зон фудкорта.

Уличная урна 'Кристалл' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола.

Верхняя крышка служит одновременно фиксатором для пакетов для мусора. Особенностью данной урны является качающаяся на оси верхняя крышка.

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