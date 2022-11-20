Характеристики товара
Описание
Высота: 102 см
Ширина: 50 см
Длина: 40 см
Вес: 12 кг
Материал: нержавеющая сталь
Объем в упаковке: 0,2
Изготовлена из нержавеющей 1 мм. стали с матированной поверхностью. Очень прочная и вместительная урна для торговых центров и зон фудкорта.
Уличная урна 'Кристалл' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты пола.
Верхняя крышка служит одновременно фиксатором для пакетов для мусора. Особенностью данной урны является качающаяся на оси верхняя крышка.