Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота750 мм
- Вес30 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик серебро