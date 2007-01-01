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Урна для мусора уличная деревянная УМ-4 - фото 1

Урна для мусора уличная деревянная УМ-4

Артикул: CH-056-981
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

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Товар в корзине

Урна для мусора уличная деревянная УМ-4
Урна для мусора уличная деревянная УМ-4
от 14 490
В корзине

С этим товаром покупают