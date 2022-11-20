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Урна для мусора уличная Титан - фото 1

Урна для мусора уличная Титан

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Характеристики товара

Описание

Высота: 71 см

Ширина: 30 см

Длина: 30 см

Вес: 4 кг

Объем емкости: 50 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,06

Классическая напольная урна, сочетающая в себе функции пепельницы и мусорной корзины. Конструкция выполнена из нержавеющей стали и подходит для размещения как внутри помещения, так и на улице. Верхняя крышка с отверстием для окурков легко снимается, под ней размещен алюминиевый контейнер для предотвращения попадания горящих окурков. Боковое окно урны позволяет бросать более крупный мусор. Поставляется в картонной таре, покрыта защитной полиэтиленовой пленкой.

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Варианты каркаса

Урна для мусора уличная Титан - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна для мусора уличная Титан - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для мусора уличная Титан - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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