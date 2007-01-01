Характеристики товара
Описание
Мыло COMFORT LINE тщательно очищает, увлажняет и смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи.
Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, вода, глицерин, отдушка, хлорид натрия, гидроксид натрия, тетранатриевая соль ЭДТА, ВНТ.
Мыло прямоугольной формы весом 13 г упаковано во флоупак.
В комплекте 500 штук.
Тип упаковки – пакет из пленки ПВХ.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки7.09 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет