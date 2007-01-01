Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г
5 оценок
9
Товар в корзине. Перейти
Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г - фото 1Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г - фото 2Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г - фото 3Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г - фото 4
NEW

Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г

Артикул: CH-083-545
5 оценок
Основные характеристики
  • Цветбежевый, белый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл
Фотография товара Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 10 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл
Фотография товара Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мыло COMFORT LINE тщательно очищает, увлажняет и смягчает кожу. Подходит для всех типов кожи.

Состав: натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и масел, вода, глицерин, отдушка, хлорид натрия, гидроксид натрия, тетранатриевая соль ЭДТА, ВНТ.
Мыло прямоугольной формы весом 13 г упаковано во флоупак.
В комплекте 500 штук.
Тип упаковки – пакет из пленки ПВХ.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки7.09 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан

6
Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан

9
Фотография товара Полотенце махровое в полоску Malo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце махровое в полоску Malo, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Полотенце махровое в полоску Malo

30
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 380гр

12
Настоящее фото товара Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Набор полотенец, махровые, 700*1400, 5 штук, бежевые

10
Фотография товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена

Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан

5
Настоящее фото товара Набор ковриков, махровые, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Набор ковриков, махровые

11
Фотография товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр, произведённого компанией ChiedoCover
90
Оптовая цена

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр

12
Настоящее фото товара Коврик, махровый, 500 х 700, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Коврик, махровый, 500 х 700

6

Другие товары из раздела ванная комната

New
Фотография товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл, произведённого компанией ChiedoCover
24

Гель для душа одноразовый Hotel Collection, 32 мл

7
New
Фотография товара Шампунь одноразовый HOTEL, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь одноразовый HOTEL, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
4

Шампунь одноразовый HOTEL, 10 мл

12
New
Фотография товара Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 5 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 5 г, произведённого компанией ChiedoCover
30

Зубной набор HOTEL, зубная щётка + зубная паста 5 г

15
New
Фотография товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Косметический набор, 3 ватные палочки + 3 ватных диска

11
New
Фотография товара Губка для обуви Hotel Collection от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Губка для обуви Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
23

Губка для обуви Hotel Collection

5
New
Фотография товара Мыло одноразовое HOTEL, 20 г от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мыло одноразовое HOTEL, 20 г, произведённого компанией ChiedoCover
15

Мыло одноразовое HOTEL, 20 г

10
New
Фотография товара Расчёска Hotel Collection от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Расчёска Hotel Collection, произведённого компанией ChiedoCover
14

Расчёска Hotel Collection

8
New
Фотография товара Шапочка для душа одноразовая ЧИСТОВЬЕ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шапочка для душа одноразовая ЧИСТОВЬЕ, произведённого компанией ChiedoCover
49

Шапочка для душа одноразовая ЧИСТОВЬЕ

13
New
Фотография товара Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
5

Шампунь одноразовый GRASS ROOM, 10 мл

15
New
Фотография товара Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
6

Гель для душа одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл

15

Товар в корзине

Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г
Мыло одноразовое COMFORT LINE, 13 г
9
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан

6
Настоящее фото товара Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Салфетка, махровая, универсальная, 300 х 300, черная

13
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан

9
Фотография товара Полотенце махровое в полоску Malo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полотенце махровое в полоску Malo, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Полотенце махровое в полоску Malo

30

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности