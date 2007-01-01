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Настоящее фото товара Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см, произведённого компанией ChiedoCover
Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см
8 оценок
18 890
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Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 1Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 2Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 3Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 4Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 5Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 6Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 7Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 8Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 9Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 10Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 11Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 12Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 13Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см - фото 14

Кофейный столик Атлант, золотой, керамика, 45 см

Артикул: CH-078-471
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота540 мм
  • Вес8.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Атлант станет изюминкой вашего интерьера. Элегантный дизайн и уникальная форма привлекут восхищённые взгляды гостей, а высококачественные материалы гарантируют надёжность и долговечность изделия.

Основание столика выполнено из керамогранита с имитацией белого мрамора, что придаёт ему роскошный вид. Стильная металлическая ножка золотого цвета подчёркивает эксклюзивность модели. Изящное золотое обрамление по краю основания добавляет столику винтажный шарм, делая его идеальным выбором для ценителей стиля и элегантности.

Круглая форма и компактные размеры делают столик универсальным — его можно использовать как журнальный столик или как прикроватную тумбу. Атлант представлен в двух размерах, которые можно использовать по отдельности или в гармоничной паре.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота540 мм
  • Вес8.7 кг
  • Максимальная нагрузка30 кг
  • Материал столешницыкерамика
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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