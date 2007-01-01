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Набор складной Пикник с сумкой-чехлом - фото 1

Набор складной Пикник с сумкой-чехлом

Артикул: CH-074-996
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота480 мм
  • Материалткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Набор складной Пикник с сумкой-чехлом
Набор складной Пикник с сумкой-чехлом
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В корзине

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