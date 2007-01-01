Характеристики товара
Описание
* Прочный и долговечный материал: Искусственный ротанг и алюминиевая основа – гарантируют надежность и устойчивость на протяжении многих лет.
* Удобная посадка: Мягкая подушка сиденья (10 см) и спинки из полиэстера создадут ощущение невесомости и комфорта. Декоративная подушка добавит изюминку и завершенность образу.
* Габариты (ШxГxВ): 72x92x97 см
Пуф для ног:
* Идеальное дополнение: Пуф для ног идеально дополнит кресло, создавая единый и гармоничный образ.
* Комфортное место для отдыха: Подушка толщиной 10 см из полиэстера обеспечит максимальный комфорт для Ваших ног.
* Прочный и практичный: Чехол из полиэстера легко чистится и сохраняет привлекательный вид на протяжении долгого времени.
* Габариты (ШxГxВ): 54x52x43 см
Преимущества комплекта ДАЛИ:
* Стильный дизайн: Создает уютную и современную атмосферу на вашей террасе или в саду.
* Комфорт и удобство: Мягкие подушки обеспечат максимальный комфорт во время отдыха.
* Долговечность: Искусственный ротанг и алюминий – прочные и устойчивые материалы, которые прослужат Вам долгие годы.
* Простота ухода: Материал чехлов легко чистится.
Создайте свой райский уголок уже сегодня! Заказывайте комплект ДАЛИ и наслаждайтесь комфортом и красотой на свежем воздухе!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина720 мм
- Ширина920 мм
- Высота970 мм
- Материалротанг