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Настоящее фото товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая), произведённого компанией ChiedoCover
Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая)
10 оценок
93 690
Товар в корзине. Перейти
Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 1Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 2Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 3Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 4Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 5Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 6Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 7Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 8Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая) - фото 9

Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (серая)

Артикул: CH-051-135
10 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Лаунж-зона KARL с трёхместным диваном (коричневая) от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Уличная мебель KARL – надежность и долговечность

Лаунж-зона KARL серая сочетает в себе комфортабельность, вместимость и стиль. Мебель выполнена из искусственного ротанга ручного плетения, имеет прочный стальной каркас.

Устойчивость и прочность ткани – важнейшие качества уличной мебели и KARL обладает каждым из них!

Набор уличной мебели включает:

Трёхместный диван: 204х84х66 см

Кресла (2 шт.): 84х85х66 см

Журнальный столик: 70,5х70,5х31 см

Cерая лаунж-зона KARL идеально подходит для уютных вечеров в компании друзей и семьи!

Металлический каркас делает мебель надежной и устойчивой, с ним она выдерживает высокие весовые и механические нагрузки, не деформируясь и не теряя своих свойств.

Также особым преимуществом комплекта является его устойчивость к погодным условиям: влага, дождь, прямые солнечные лучи, перепады температуры не являются угрозой для мебели KARL.

Комплект для зоны отдыха дополнен мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани. Поэтому совсем не обязательно убирать их на время дождя!

Лаунж-зона KARL серого цвета выполнена в универсальном стиле, который идеально впишется как на открытой террасе, так и под навесом или в саду. Комбинация элегантного плоского плетения серого оттенка и графитовых подушек – достойный центр вашей загородной жизни!

Упаковка: 1 место

182х66,5х74

Вес: 79 кг

Объем: 0,9 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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