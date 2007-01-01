Характеристики товара
Описание
Представляем вам уникальный комплект мебели "Солнечные цветы", который станет ярким акцентом в вашем саду, на террасе или в уютном уголке балкона. Этот комплект из трех предметов создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и функциональность!
Особенности:
Яркий и стильный дизайн: Кресла с порошковым покрытием солнечного желтого цвета и столик с изысканной столешницей, имитирующей мозаику, моментально поднимут настроение и добавят ярких красок в вашу жизнь. Каждый элемент продуман до мелочей, чтобы создать атмосферу тепла и уюта.
Непревзойденное качество материалов: Каркас из прочной стали обеспечивает надежность и долговечность, а высококачественные пластиковые сиденья не только удобны, но и легки в уходе. Этот комплект прослужит вам долгие годы, радуя глаз и создавая комфорт.
Компактность и удобство: Складной столик легко транспортировать и хранить, что делает его идеальным выбором для маленьких пространств или для тех, кто любит выездные пикники. Размеры кресел (Ш40хГ45хВ93 см) и столика (Д60хШ60хВ73 см) отлично впишутся в любой уголок.
Преимущества:
Создайте свой уютный оазис: С комплектом "Солнечные цветы" вы сможете наслаждаться любимыми моментами — утренним кофе, вечерними беседами с друзьями или чтением книги на свежем воздухе. Он идеально подходит для отдыха на природе или на даче.
Не только красиво, но и практично: Устойчивость к погодным условиям и легкость в уходе делают этот комплект идеальным выбором для использования на улице. Забудьте о сложных процедурах по уходу за мебелью — просто протрите и наслаждайтесь!
Подарите себе радость: Каждый раз, когда вы садитесь в кресло или накрываете столик для трапезы, вы будете ощущать, как жизнь наполняется яркими эмоциями и счастливыми моментами. "Солнечные цветы" — это не просто мебель, это образ жизни!
Заключение:
Не упустите возможность привнести в свою жизнь яркие эмоции и комфорт! Комплект мебели "Солнечные цветы" — это идеальное решение для создания уютного пространства на свежем воздухе. Закажите его уже сегодня и начните создавать свои идеальные моменты счастья!
Покупая "Солнечные цветы", вы инвестируете в качество, стиль и, конечно, в ваше настроение. Не ждите — сделайте шаг к лучшей версии своего отдыха!
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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1650 мм
- Ширина950 мм
- Высота660 мм
- Материалсталь