Характеристики товара
Описание
Размер - 38х38 см
Материал - жаккард / рогожка / шенилл
Наполнитель - холлофайбер
Размер - 38х38 см
Материал - жаккард / рогожка / шенилл
Наполнитель - холлофайбер
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