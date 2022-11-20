Коричневая подушка, золотая корона

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Размер - 38х38 см

Материал - жаккард / рогожка / шенилл

Наполнитель - холлофайбер

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