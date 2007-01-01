Характеристики товара
Описание
Декоративная наволочка на подушку 40х40см. Скрытая застёжка-молния. Чехол для подушки легок в эксплуатации и уходе, его можно стирать на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств, не требует глажки. Разнообразие в выборе цвета наволочки дает возможность при минимальных затратах поменять цветовое решение в интерьере спальни, гостиной или детской комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Цветкрасный, желтый, бежевый, синий, розовый, коричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет