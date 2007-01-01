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Настоящее фото товара Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см, произведённого компанией ChiedoCover
Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см
34 оценки
392
Товар в корзине. Перейти
Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 1Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 2Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 3Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 4Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 5Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см - фото 6

Наволочка декоративная с кантом, на подушку 40х40 см

Артикул: CH-031-286
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Цветкрасный, желтый, бежевый, синий, розовый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Декоративная наволочка на подушку 40х40см. Скрытая застёжка-молния. Чехол для подушки легок в эксплуатации и уходе, его можно стирать на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств, не требует глажки. Разнообразие в выборе цвета наволочки дает возможность при минимальных затратах поменять цветовое решение в интерьере спальни, гостиной или детской комнаты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Цветкрасный, желтый, бежевый, синий, розовый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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