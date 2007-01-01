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Настоящее фото товара Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый
7 оценок
690
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Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый - фото 1Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый - фото 2
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Реальное изображение товара 1 Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый производства ChiedoCover

Подушка на стул Лион, оксфорд 600 белый

Артикул: CH-087-930
7 оценок
Основные характеристики
  • Толщина30 мм
  • Материалткань
  • Цветбелый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Толщина30 мм
  • Материалткань
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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