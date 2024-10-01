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Подушка двухкамерная Комфорт, микрофибра, 70*70

Артикул: CH-067-841
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подушка "Комфорт" - это идеальный выбор для гостиниц и отелей, которые стремятся обеспечить своих гостей максимальным уровнем комфорта и отдыха.

Эта подушка состоит из двух компонентов: капсулы и съемного чехла из микрофибры, обеспечивая долгосрочную эффективность и удобство при использовании.

Наполнитель подушки "Комфорт" представляет собой первичное полиэфирное волокно, которое обеспечивает следующие преимущества:

  • Упругость: первичное полиэфирное волокно обеспечивает высокую упругость и поддержку головы и шеи, что способствует здоровому и комфортному сне.
  • Вентилируемость: материал наполнителя обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращая перегрев и обеспечивая прохладное и комфортное место для сна.
  • Химический состав: наполнитель состоит из безопасных для здоровья компонентов, что делает его подходящим для людей с аллергией или чувствительной кожей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Материалмикрофибра
  • Цветбелый

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