Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Mae в классическом стиле. Абажур перетянут нитями кремового цвета для мягкого рассеивания света и создания атмосферы уюта и теплоты. Корпус из качественного металла цвета стали украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн светильника. Нежная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.
- Площадь освещения 1 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 46*17,5*17,5
Вес брутто: 1,320
Объем: 0,014
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина150 мм
- Длина150 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный