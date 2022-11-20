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Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

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Характеристики товара

Описание

Современная настольная лампа в виде птицы из коллекции Birds оснащена светодиодной лампой. Привлекает своей декоративной функцией в стиле оригами, а также дает комфортный дневной свет. Фигурка птицы может покачиваться от прикосновения или движения воздуха. Металлические элементы, голова и кончик хвоста птицы, служат противовесами. Контакты, расположенные под лапками, позволяют поставить фигурку с одной или другой стороны. Прекрасно дополнит интерьер спальни, детской комнаты или гостиной.

  • Площадь освещения 6 м2
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 6 Вт.
  • Общая мощность светильника 6 Вт.
  • Световой поток 480 Lm
  • Цветовая температура 3300 K

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 72*42*18

Вес брутто: 3,5

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Длина420 мм
  • Диаметр280 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, золотой

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