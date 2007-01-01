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Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W
43 оценки
5 19076
21 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W - фото 1Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W - фото 2Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W - фото 3
Распродажа

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

Артикул: CH-027-179
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Диаметр280 мм
  • Материалметалл, акрил
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа Moderli V3074-1TL Birds 1*LED*6W cветодиодная

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Диаметр280 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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