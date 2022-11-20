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Настольная лампа V4070-1T Nasty

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Характеристики товара

Описание

Настольный лампа Nasty в лаконичном дизайне. Каркас выполнен из металла и окрашен в золотой цвет, что придаёт светильнику элегантный и сдержанный образ. Основание диаметром 18 см устойчиво и надёжно удерживает всю конструкцию. Светильник без плафона поможет ярко осветить небольшую часть пространства. Для освещения подойдут лампы с цоколем GU10. Общая площадь освещения составляет 2 м². Данная модель станет отличным дополнительным источником света для спальни, зала или кабинета.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя GU10
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Ширина380 мм
  • Длина380 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой

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