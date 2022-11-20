Характеристики товара
Описание
Настольный лампа Nasty в лаконичном дизайне. Каркас выполнен из металла и окрашен в золотой цвет, что придаёт светильнику элегантный и сдержанный образ. Основание диаметром 18 см устойчиво и надёжно удерживает всю конструкцию. Светильник без плафона поможет ярко осветить небольшую часть пространства. Для освещения подойдут лампы с цоколем GU10. Общая площадь освещения составляет 2 м². Данная модель станет отличным дополнительным источником света для спальни, зала или кабинета.
- Площадь освещения 2 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя GU10
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Высота620 мм
- Ширина380 мм
- Длина380 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой