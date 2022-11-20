Характеристики товара
Описание
- Количество ламп 1
- Тип цоколя G9
- Мощность лампы 3 Вт.
- Общая мощность светильника 3 Вт.
Основные характеристики
- Высота270 мм
- Ширина150 мм
- Вес1 кг
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый, золотой
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