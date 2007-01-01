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Настоящее фото товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W
46 оценок
4 59043
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W - фото 1Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W - фото 2
Распродажа

Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W

Артикул: CH-027-041
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина140 мм
  • Высота425 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, бронза
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа Moderli V3060-1T Suspent 1*E14*40W

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Высота425 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, бронза

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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