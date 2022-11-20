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Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа Moderli из коллекции Suspent. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе со стеклянным плафоном. Сетчатый отражатель внутри равномерно рассеивает свет и придаёт стиль всей композиции. Плафон светильника оснащён поворотным механизмом, который позволяет регулировать направление светового потока. Общая мощность настольной лампы 40 Вт. Переключатель располагается на сетевом шнуре. Отличное решение для рабочего пространства.

  • Площадь освещения 2 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 23,5*15,5*15

Вес брутто: 1,3

Объем: 0,005

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Основные характеристики

  • Высота425 мм
  • Ширина140 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, бронза

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