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Настольная лампа V2571-1T Chilly 1*E27*60W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Chilly в классическом стиле. Плафон сочетает в себе ткани с плотной и полупрозрачной текстурой, которые мягко рассеивают свет. Корпус из качественного металла цвета стали украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн светильника. Нежная цветовая гамма настольной лампы поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 46*17,5*17,5

Вес брутто: 1,012

Объем: 0,014

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина150 мм
  • Длина150 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветзолотой

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