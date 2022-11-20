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Настольная лампа V2612-1T Feels 1*E14*60W

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Характеристики товара

Описание

Настольная лампа из коллекции Feels. Абажур перетянут полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Металлический каркас в оригинальной форме, придаёт воздушный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Настольная лампа станет идеальным дополнительным освещением для спальни, гостиной и зала.

  • Площадь освещения 1 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 26*26*35

Вес брутто: 1,210

Объем: 0,024

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Основные характеристики

  • Высота440 мм
  • Ширина250 мм
  • Длина250 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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