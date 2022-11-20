Характеристики товара
Описание
Настольная лампа из коллекции Feels. Абажур перетянут полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее. Металлический каркас в оригинальной форме, придаёт воздушный дизайн светильнику. Для освещения подходят лампы накаливания или LED с цоколем E27. Настольная лампа станет идеальным дополнительным освещением для спальни, гостиной и зала.
- Площадь освещения 1 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 26*26*35
Вес брутто: 1,210
Объем: 0,024
Основные характеристики
- Высота440 мм
- Ширина250 мм
- Длина250 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный